Смертность в Испании за год выросла на 24%

Смертность в Испании за первые пять месяцев текущего года выросла более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, как говорится в опубликованном в среду сообщении Национального института статистики королевства, определить влияние пандемии коронавируса на этот показатель точно нельзя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая, что данные отражают смертность без указания причин, нельзя точно определить влияние пандемии COVID-19, но наблюдается значительное увеличение числа смертей в Испании", - говорится в пресс-релизе. Так, с 1 января по 24 мая было зафиксировано 225 930 смертей, что на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом только с 30 марта по 5 апреля в Испании умерли 20 575 человек, что на 154,6% больше, чем за эту же неделю в прошлом году.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено почти 240 тыс. случаев заражения. Официально власти информировали о 27 127 умерших из-за коронавируса. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.