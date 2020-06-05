Германия намерена открыть турпоток в Италию

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что Германия намерена возобновить поток своих туристов в Италию с 15 июня. Как он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в ходе своей первой зарубежной поездки после карантина, данные заверения он получил он своего коллеги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр Маас сообщил мне о намерении открыть туристический поток в Италию ориентировочно с 15 июня", - сказал Ди Майо. Он также отметил необходимость сохранять единый подход в Европе к вопросу обеспечения безопасного туризма и транспортных перевозок, не допуская дробления европейского туристического рынка. Ди Майо напомнил, что Италия разрешила свободный въезд из стран ЕС, зоны Шенгена и Великобритании с 3 июня, "потому что это позволяют эпидемиологические данные".

Со своей стороны Маас подтвердил, что с 15 июня будет снят запрет на поездки в Италию. "Запреты будут сняты, но мы будем обновлять рекомендации, исходя из текущих эпидемиологических данных. Мы отталкиваемся от того, что те, кто хочет отдохнуть в Италии, смогут поехать без препятствий", - сказал германский министр. При этом он отметил, что все поездки "не будут больше, как прежде".

Италия, особенно северные области, считается одной из наиболее пострадавших от пандемии европейских стран. За время пандемии в Италии выявлено более 234 тыс. инфицированных, из которых более 33 тыс. скончались и более 160 тыс. вылечились.