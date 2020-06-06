В Великобритании число смертей от коронавируса превысило 40 тысяч. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", пишет BBC.

«День, когда число смертей превысило 40 тысяч, стал днем скорби для всех нас», — приводятся слова министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

Хэнкок заявил, что относительно высокие показатели смертности «побуждают удвоить решимость в борьбе против вируса».

В Великобритании коронавирусом заразились больше 283 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.