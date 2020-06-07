На акциях протеста в Лондоне произошли стычки демонстрантов с полицией

Демонстрации в поддержку чернокожих, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, были отмечены в субботу в Лондоне стычками с протестующих с полицией. Кадры инцидентов, произошедших на правительственной улице Уайтхолл, показал телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На записи видно, как конные и пешие полицейские стали оттеснять демонстрантов от резиденции премьер-министра в сторону Парламентской площади. При этом некоторые манифестанты толкали правоохранителей и кидали в их направлении различные предметы, бутылки и петарды. В одном случае полицейский то ли упал с лошади, то был сброшен с нее - на телеканалах и в социальных сетях показали кадры, как лошадь скачет без наездника, а полицейский лежит на земле.

По информации агентства PA, ряд зданий на Уайтхолле оказались покрыты граффити, а аббревиатура BLM от лозунга Black Lives Matter ("Жизнь черных имеет значение") появилась на Кенотафе - символическом памятнике павшим солдатам.

В остальном акции, на которые в субботу по всей стране вышли тысячи человек, проходят спокойно. Ни о каких иных инцидентах на данный момент не сообщается. Самый популярный лозунг - уже упомянутый "Жизнь черных имеет значение", а также "Молчание - это насилие" и "Цвет кожи не преступление".

В некоторых случаях к демонстрантам присоединялись знаменитости. Так, в толпе митингующих были замечены американская певица Мадонна, английский боксер Энтони Джошуа, известный в прошлом германский теннисист Борис Беккер.