День протеста против расизма собрал во Франции более 23 тыс. участников

День протеста против расизма и произвола полиции, прошедший в субботу в крупнейших городах Франции, собрал 23,3 тыс. участников, причем в Париже - 5,5 тыс. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС. Как передает корреспондент ТАСС, в Париже манифестации проходили в целом спокойно.

Акции проводились как в знак солидарности с жителями США, протестующими против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, так и в связи с целым рядом опасных инцидентов с участием полиции в самой Франции, которые ряд общественных ассоциаций требует расследовать.

Главные два митинга прошли в Париже. В середине дня, как убедился корреспондент ТАСС, не менее 2 тыс. человек собрались на площади Согласия, поблизости от здания посольства США. Подходы к нему были перекрыты металлическими заграждениями, за которыми были сосредоточены значительные силы полиции и жандармерии. Сама манифестация была запрещена префектурой города как нарушающая введенный в связи с эпидемией запрет собираться в общественных местах группами более 10 человек.