Германский министр призвал создать НАТО в области здравоохранения

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил создать европейский альянс по оказанию взаимной поддержки во время таких кризисов, как пандемия COVID-19. Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новый альянс может быть своего рода НАТО в области здравоохранения", - сказал Шпан. По его словам, чтобы оказать быструю и эффективную помощь, следует разработать единые структуры, к которым могли бы прибегнуть эксперты, врачи и которые позволили бы мобилизовать ресурсы.

Министр отметил, что хотел бы расширить деятельность Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и создать из него подобие общеевропейского института вирусологии.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.