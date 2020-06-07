Lufthansa даст гарантию возвращения на родину всем туристам из Германии

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa готова дать гарантии возвращения на родину всем немецким туристам, которые отправятся за рубеж. Об этом заявил ее глава Карстен Шпор в опубликованном в воскресенье интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вводим гарантию Home-Coming (возвращение домой - прим. ТАСС). Кто захочет отправиться домой, того мы вернем", - пообещал он.

"Будь то ситуация, при которой человек из-за высокой температуры не сможет въехать в принимающую страну и ему придется отправиться там на карантин, или если произойдет вспышка вызываемого вирусом заболевания - на все эти случаи будет распространяться гарантия обратного полета", - пояснил Шпор. Детали он не привел.

Концерн Lufthansa понес огромные убытки в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии коронавируса, что привело к значительному падению курса его акций. В час компания, по ее собственным данным, теряет около €1 млн. В текущем месяце авиаперевозчик намеревается значительно увеличить число перелетов.

25 мая правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд. При этом Еврокомиссия, которая должна одобрить сделку, поставила условие: лишить компанию приоритетных прав на взлет и посадку ее авиалайнеров в крупнейших аэропортах ФРГ - Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Акционеры Lufthansa обсудят пакет помощи на внеочередном заседании 25 июня.

4 июня Lufthansa впервые примерно за 30 лет вышла из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX, который охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии.