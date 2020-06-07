МИД Франции: насилие над мирными протестующими недопустимо ни в США, ни в других странах

Применение насилия в отношении мирных протестующих и журналистов недопустимо ни в США, ни в любой другой стране. Об этом заявил в воскресенье глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью региональной газете Le Telegramme, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что "смерть Джорджа Флойда глубоко потрясла как американцев, так и всех тех, кто по всему миру разделяет мнение о том, что расистским актам нет места в обществе". "И это убийство одно из них, мы разделяем эти эмоции", - сказал Ле Дриан.

Министр подчеркнул, что в "столь напряженный момент" необходимо сделать так, чтобы "свобода выражения мнения и свобода манифестаций осуществлялись без грубого обращения". "Любые насильственные действия в отношении мирных манифестантов или журналистов недопустимы ни в Соединенных Штатах, ни где-либо еще", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.