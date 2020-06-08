Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну

Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает МВД Соединенного Королевства.

По новым правилам, все въезжающие обязаны будут до прибытия заполнить специальную анкету с указанием адреса места жительства в стране, контактных данных и состоянии своего здоровья. Медики будут проводить выборочные проверки по указанным адресам. Нарушителей будут штрафовать на сумму в 1000 фунтов стерлингов.

Исключение из новых мер предоставляется для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, дальнобойщиков, медиков и должностных лиц Великобритании и других государств, а также транзитных пассажиров.

По данным агентства, новые правила встретили недовольства со стороны турфирм и авиаперевозчиков. Они призвали кабмин отменить принятое решение из-за больших убытков для отрасли.

За последние сутки в Великобритании зафиксировано 1 326 новых случаев заражения коронавирусом, погибли 77 пациентов.