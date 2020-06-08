В Лондоне восемь полицейских пострадали при столкновениях с протестующими

Полиция Лондона задержала в воскресенье 12 человек в ходе протестов против расовой дискриминации. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте столичной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"12 человек были задержаны в ходе продолжающихся в центре Лондона демонстраций", - говорится в сообщении. Отмечается, что большинство из них задержали в связи с нарушениями общественного порядка.

В пресс-релизе также сообщается, что в результате столкновений с протестующими пострадали восемь полицейских.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си отмечала, что в воскресенье протестные акции в основном носили мирный характер, однако некоторые демонстранты пытались атаковать следящих за порядком полицейских и забрасывали их пиротехническими средствами.

В субботу в ходе протестных акций в Лондоне произошли стычки между демонстрантами и полицией, в результате чего 14 полицейских пострадали. Двое, включая упавшую с лошади сотрудницу конной полиции, получили тяжелые травмы. 29 человек были задержаны.