Промпроизводство в Германии в апреле рухнуло на 17,9%
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле 2020 года упал на 17,9% по сравнению с мартом. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя лишь на 7,5%.
Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в апреле упало на 22,1% к марту. Объем производства товаров производственно-технического назначения сократился на 13,8%, а потребительских товаров — на 8,7%.
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