Норвегия не будет менять планы сокращения добычи нефти после решений ОПЕК+

Норвегия не планирует менять существующий план по сокращению нефтедобычи после решений ОПЕК+, принятых 6 июня. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ОПЕК+ сыграла ключевую роль в текущей стабилизации нефтяного рынка. Последнее решение участвующих в этом формате стран подчеркивает их усилия [в этом направлении] в это беспрецедентное для мировой экономики время. У Норвегии нет планов менять [принятые страной] меры", - сообщило министерство.

Ранее министр нефти и энергетики страны Тина Бру заявила, что Норвегия намерена сократить добычу нефти с июня по декабрь 2020 года: на 250 тыс. баррелей в сутки (б/ с) в июне и на 134 тыс. б/с во второй половине 2020 года. Она также добавила, что открытие ряда новых месторождений будет отложено до 2021 года. Таким образом, по ее словам, общая добыча нефти в Норвегии в декабре 2020 года будет на 300 тыс. б/с меньше, чем изначально планировалось.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривало совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 млн б/с, в июле - декабре - на 7,7 млн б/с, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн б/с.

На заседании 6 июня министры ОПЕК+ согласовали решение продлить действующие параметры соглашения о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на июль.

Норвегия не входит в ОПЕК+, но поддерживает сделку снижением своей добычи.