Качество воды на пляжах Европы улучшилось за последние десятилетия

Европа 9 июня 2020 11:05 (UTC+04:00)
Качество воды на пляжах Европы улучшилось за последние десятилетия

Качество воды большинства европейских пляжей значительно улучшилось за последние 40 лет. Об этом говорится в сообщении Европейского агентства окружающей среды, Trend со ссылкой на ТАСС.

Эксперты проанализировали воду из 22 295 мест для купания в ЕС, Великобритании, Швейцарии и Албании. Согласно результатам исследования, 95% локаций соответствовали хотя бы минимальным стандартам чистоты воды. При этом в в 85% водоемов вода была оценена как "отличного" качества.

"Количество мест для купания с водой "отличного" качества составило 85%. Водоемы, которые соответствовали минимальному стандарту, составили 95%", - говорится в сообщении.

"Качество воды для купания в Европе значительно улучшилось за последние 40 лет, когда была введена Директива ЕС". - говорится в сообщении. Авторы утверждают, что эффективный мониторинг, управление и введенные в соответствии с директивой законодательные акты ЕС, как, например, Директива об очистке городских стоков (1991), привели к резкому сокращению загрязненных водоемов на территории Европы. За последние семь лет количество мест с "плохим" качеством воды снизился с 2% до 1,3%.

В тройку стран с наибольшим количеством чистых водоемов для купания вошли Греция (99,1%), Австрия (98,5%) и Мальта (97,7%). Тройку антирейтинга возглавили Польша (21,6%), Албания (58,8%) и Словакия (62,5%).

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