Экспорт в Германии в апреле рухнул на рекордные 31,1%

Европа 9 июня 2020 11:22 (UTC+04:00)
Экспорт в Германии в апреле рухнул на рекордные 31,1%

Объем экспорта в Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы, в апреле рухнул на 31,1% в годовом выражении и составил 75,7 миллиарда евро. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Импорт за отчетный период сократился на 21,6% — до 72,2 миллиардов евро.

Текущее сокращение экспорта стало рекордным с начала ведения статистики по внешней торговли Германии в 1950 году. Последний раз импорт Германии так сильно падал в июле 2009 года, во время финансового кризиса (-23,6%).

В месячном выражении было зафиксировано падение экспорта на 24%, при том что аналитики, опрошенные агентством Рейтер ожидали падения только на 15,6%. Импорт по сравнению с мартом сократился на 16,5%, что также оказалось хуже прогнозов аналитиков в 16%. Профицит внешнеторгового баланса Германии в апреле составил 3,2 миллиарда евро. Аналитики прогнозировали 10 миллиардов евро.

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