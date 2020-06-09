Экономика Евросоюза в I квартале показала рекордное падение с 2009 года

ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по окончательной, третьей оценке, упал на 2,6% в годовом выражении. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель сократился на 3,2%.

Падение показателя в годовом выражении для ЕС стало сильнейшим с третьего квартала 2009 года, а в квартальном — за всю историю наблюдений, с 1995 года.

При этом вторая оценка ВВП ЕС за первый квартал, опубликованная в середине мая, предполагала снижение показателя на 2,6% в годовом выражении и на 3,3% — в квартальном.