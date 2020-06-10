В отказавшейся от карантина стране перестали покупать жилье

Число квартир, выставленных на продажу в Швеции, достигло рекордной отметки. Об этом сообщает The Local со ссылкой на данные шведского портала недвижимости Hemnet,передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Одним из наиболее распространенных типов недвижимости в стране, отказавшейся от карантина, является кооперативная квартира, или bostadsrätt. По данным онлайн-базы, количество рекламных объявлений на сайте выросло на 11 процентов в годовом исчислении. Это является самым высоким показателем, зарегистрированным за неделю с момента начала наблюдений в 2014 году.

Одной из основных причин назвали замедление процессов на рынке недвижимости, когда квартира не продается в течение долгого времени из-за отсутствия покупателей. При этом, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, число новых рекламных объявлений выросло, что может привести к падению цен на жилье, если спрос не выравняется с предложением.

В начале июня Швеция пожалела об отказе ввести строгие карантинные меры. Это произошло после того, как страна достигла первого места в мире по показателю смертности от пневмонии COVID-19.