Украина 11 июня ожидает первый транш МВФ по новой программе
Первый транш кредита от Международного валютного фонда по новой программе сотрудничества поступит в Украину 11 июня. Об этом в среду сообщили в Министерстве финансов Украины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Первый транш в объеме $2,1 млрд должен поступить в Украину 11 июня 2020 года и будет направлен в государственный бюджет", - говорится в сообщении.
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