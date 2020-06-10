Украина 11 июня ожидает первый транш МВФ по новой программе

Первый транш кредита от Международного валютного фонда по новой программе сотрудничества поступит в Украину 11 июня. Об этом в среду сообщили в Министерстве финансов Украины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый транш в объеме $2,1 млрд должен поступить в Украину 11 июня 2020 года и будет направлен в государственный бюджет", - говорится в сообщении.