Клинические испытания вакцины от коронавируса в Испании могут начаться осенью

Клинические испытания испанской вакцины от нового коронавируса могут начаться осенью 2020 года. Об этом ТАСС заявил министр науки и инноваций королевства Педро Дуке.

"В Испании в настоящее время ведется разработка 10 проектов вакцин", - поделился глава ведомства. По его словам, команда специалистов под руководством вирусолога Мариано Эстебана из Национального центра биотехнологии уже проводит испытания одного препарата на мышах. "Если они (результаты) будут удовлетворительными, ожидается, что клинические испытания могут начаться осенью, - добавил министр. - Ожидается, что доклинические испытания нескольких других [вакцин] начнутся до конца года".

"Я верю, что мы сможем получить вакцину в достаточном количестве в течение 2021 года, - отметил он. - Однако успех не гарантирован: существует много заболеваний, вакцину от которых не удалось разработать". "Но это правда, что никогда еще не было так много исследований в исследовательских организациях, университетах или компаниях, - добавил глава ведомства. - В настоящее время в лабораториях по всему миру разрабатывается около 180 проектов по производству вакцин от SARS-CoV-2 (цифровой код - название нового коронавируса)".

Дуке объяснил, что до настоящего момента для утверждения новой вакцины требовалось несколько лет. Министр добавил, что сейчас при пандемии коронавируса регулирующие органы пытаются действовать быстрее. "Одним из рисков [из-за спешки при разработке] <...> является наличие вакцины, которая произведена и готова, но недостаточно проверена и в дальнейшем не работает", - заявил глава ведомства.

"Испания выступает за установление сотрудничества со всеми странами [при поиске вакцины] и, конечно же, с Россией, - отметил он. - С самого начала этого кризиса мы выступали за открытый доступ к полученным результатам. Это общая проблема, и мы все должны сотрудничать, чтобы ее решить". Кроме того, Дуке признал, что в Испании может произойти повторная вспышка заболевания. "Если снова заразится много людей, мы будем уже намного лучше готовы", - добавил министр.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено около 242 тыс. заболевших, более 27,1 тыс. пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.