В Беларуси в мае зафиксировали дефляцию 0,1%

Индекс потребительских цен в Беларуси на товары и услуги в мае по сравнению с апрелем составил 99,9%, с декабрем 2019 года - 103,2%. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.



Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае по сравнению с апрелем составил 99,9%, с декабрем 2019 года - 102,4%.



Продовольственные товары в мае подешевели на 0,6% по сравнению с апрелем и подорожали на 2,8% по сравнению с декабрем 2019-го.



Цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% по сравнению с апрелем 2020-го и на 3,2% по сравнению с декабрем 2019-го.



Услуги в мае в сравнении с апрелем подешевели на 0,03%, по сравнению с декабрем 2019-го подорожали на 3,8%.