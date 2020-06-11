Около сотни фанатов напали на дом владельца баскетбольного "Панатинаикоса"
Болельщики греческого баскетбольного клуба "Панатинаикос" совершили нападение на дом владельца команды Димитриса Яннакопулоса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сообщил в Instagram.
Около ста человек, вооружившись ножами, пробрались на территорию дома Яннакопулоса, но были остановлены охранниками. По словам владельца "Панатинаикоса", в толпе он узнал несколько фанатов клуба. В настоящий момент дом находится под охраной, нападавшие скрылись после приезда полиции.
Во вторник Яннакопулос объявил о готовности продать клуб за €25 млн. После досрочного завершения сезона-2019/20 Евролиги владелец "Панатинаикоса" выступил с критикой президента соревнований Жорди Бартомеу. Также Яннакопулос объявил о том, что греческий клуб покинет Евролигу и с нового сезона будет выступать в Лиге чемпионов, что выгоднее для команды с экономической точки зрения.
Яннакопулосу 46 лет, он является владельцем и президентом "Панатинаикоса" с 2012 года. За этот период греческий клуб шесть раз становился чемпионом Греции, в Евролиге наилучшим достижением афинской команды является выход в "Финал четырех".