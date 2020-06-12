В здании суда во Франции раздался выстрел, есть погибший

Один человек погиб в пятницу в зале ожидания апелляционного суда города Ним, расположенного на юге Франции. Об этом сообщило агентство France Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметило агентство, в зале ожидания суда раздался выстрел, но пока неизвестно, идет ли речь о самоубийстве, либо это было убийство. Проводится срочная эвакуация всех находившихся в здании суда.

По данным телеканала BFM, в суде произошло самоубийство. В здание вызваны саперы, чтобы проверить, не заложил ли застрелившийся взрывное устройство.