Британский ВВП сократился в апреле на рекордные 20,4%

Падение ВВП Великобритании в апреле составило рекордные 20,4% на фоне карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном в пятницу отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Падение ВВП за месяц составило 20,4%, что стало самым крупным с момента начала ежемесячных отчетов в 1997 году. Это отражает рекордные и широко распространенные объемы приостановки активности в сфере услуг, производства и строительства", - говорится в документе.

Отмечается, что общее падение темпов развития экономики за три месяца - с февраля по апрель - составило 10,4%. В сфере строительства сокращение составило 18,2%, промышленного производства - 9,5%, услуг - 9,9%. Сильно пострадавшими названы такие сектора, как отели и рестораны, образовательные учреждения, производители автомобилей и автомобильные салоны.

"Пандемия крайне негативно отразилась на торговле Великобритании с остальным миром, произошло существенное падение объемов как импорта, так и экспорта автомобилей, топлива, предметов искусства и одежды", - говорится в отчете.

Указанные в документе ONS цифры значительно превосходят те, которые были зафиксированы по итогам экономического кризиса 2008 года. Тогда самым большим падением стало сокращение экономики на 1% в марте, и на 6% - всего за полтора года.

Карантин в Великобритании был введен 23 марта, первый этап его ослабления начался 13 мая, а второй - 1 июня. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки, разрешили встречи в составе не больше шести человек, но исключительно на открытом воздухе. С 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов. На выходных для индивидуального посещения откроются церкви, будут также несколько ослаблены ограничения, касающиеся социального дистанцирования.

По последней информации Минздрава королевства, количество летальных исходов из-за коронавируса в стране достигло 41,2 тыс., число инфицированных превысило 291 тыс.