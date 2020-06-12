Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Об этом сообщил в пятницу председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он. Глава НБУ уточнил, что средства поступили не напрямую от МВФ, а от нескольких стран - членов фонда в разных валютах. "Этот процесс завершен", - добавил Смолий.

Он также сообщил, что "1-й транш МВФ в совокупности с соответствующей финансовой помощью от ЕС уже увеличили международные резервы [страны] до $28,7 млрд".

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ отмечали, что первый транш Киев получает незамедлительно, последующие - по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет его миссия.