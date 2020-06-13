Макрон станет первым иностранным лидером, который посетит Британию после начала пандемии

Президент Франции Эмманюэль Макрон станет первым иностранным лидером, который посетит Великобританию с начала марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. О намеченном на 18 июня визите Макрона, передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу пресс-служба Кларенс-хауса, официальной резиденции наследника британского престола принца Чарльза.

"В четверг, 18 июня, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская [Камилла] примут президента Французской Республики в Кларенс-хаусе, чтобы отметить 80-летний юбилей выступления генерала де Голля в 1940 году", - говорится в сообщении, размещенном на странице Кларенс-хауса в Twitter. 18 июня 1940 года Шарль де Голль выступил в Лондоне по радио, призвав французов продолжать борьбу против нацистской Германии, хотя за день до этого правительство Франции попросило у немецкого руководства о перемирии, по сути капитулировав.

Семидесятая годовщина знаменитого выступления де Голля в 2010 году ознаменовалась визитом в Великобританию занимавшего тогда пост президента Франции Николя Саркози. Макрон еще в январе объявил, что намерен посетить Лондон в июне и передать городу Орден Почетного легиона в знак уважения к мужеству жителей британской столицы, проявленному ими в годы войны. Предполагалось, что из-за пандемии визит Макрона может быть отменен, однако в пятницу стало известно, что он все же состоится. Это будет также первое почти за четыре месяца официальное мероприятие, в котором лично примет участие принц Чарльз, который в марте перенес коронавирусную инфекцию.

Британская сторона пока не сообщает, запланирована ли встреча Макрона и главы правительства Великобритании Бориса Джонсона. За три дня до визита французского лидера в Лондон британский премьер проведет видеовстречу с лидерами ЕС, чтобы обсудить ход переговоров по вопросу о заключении нового торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем.

В канцелярии Джонсона британским журналистам подтвердили, что на членов французской делегации не будет распространяться введенное 8 июня правило о соблюдении 14-дневного карантина всеми прибывающими в Соединенное Королевство. Официальные мероприятия, в которых запланировано участие Макрона, будут проходить при строгом соблюдении норм социального дистанцирования.