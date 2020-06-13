Пожар на французской атомной подлодке потушили спустя 14 часов

Пожар на атомной подводной лодке (АПЛ) Perle, пришвартованной на военной базе ВМС Франции в Тулоне на юге страны, потушен спустя 14 часов. Об этом сообщила в субботу министр вооруженных сил Флоранс Парли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этой ночью пожар на борту подводной лодки Perle был потушен в 00:50, спустя более 14 часов борьбы. В ней участвовали 100 гражданских и военных пожарных, им оказывали помощь около 150 человек. Спасибо всем. Сегодня утром я отправляюсь в Тулон", - написала министр в своем Twitter.

Ранее морская префектура зоны Средиземноморья сообщила, что в пятницу утром в носовой части АПЛ Perle возникло возгорание. Подлодка, на которой отсутствовали ракеты, торпеды и прочие боеприпасы, была эвакуирована, пострадавших в результате пожара нет. В префектуре уточнили, что на подлодке не было ядерного топлива, она находилась на техобслуживании.

Эта подводная лодка относится к классу Rubis по французской классификации. Всего ВМС страны располагают шестью субмаринами такого типа. Они являются самыми маленькими АПЛ в мире из стоящих на вооружении.