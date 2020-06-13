В Греции пожарные тушат лесной пожар на Афоне

Греческие пожарные тушат лесной пожар на горе Афон, однако огонь не угрожает ни одному монастырю. Об этом сообщило в субботу Афинское Македонское агентство новостей (AMNA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ситуация с пожаром, возникшим в пятницу в сосновом лесу в труднодоступном горном районе, улучшилась. С утра ликвидацией пламени занимаются 59 пожарных на 20 спецмашинах, три группы пеших подразделений, с воздуха воду на очаги огня сбрасывают два пожарных самолета и вертолет. Подведена также землеройная техника. Огонь не угрожает и самому ближнему к нему монастырю Хиландар.

"Если все пойдет хорошо и погодные условия, которые в настоящее время преобладают в этом районе, не изменятся, то не исключено, что пожар будет взят под контроль во второй половине дня" - заявил агентству глава департамента гражданской защиты региона Центральная Македония Бабис Стергиадис.

"Фронт пожара составляет 70-80 гектаров. Интенсивность огня снизилась. Горит лесной массив на мысе Арапис. Ни одному монастырю огонь не угрожает", - подчеркнул Стергиадис. Пожарные предполагают, что причиной возгорания стала молния.

В последнее время в Греции установилась жаркая погода, временами дует сильный ветер. Из-за этого в разных районах страны возникают небольшие лесные пожары, которые быстро локализуют пожарные. В субботу опять возник лесной пожар близ города Аспропиргос вблизи от Афин на том месте, где уже было потушено возгорание в пятницу.