В Париже задержали 26 человек в ходе несанкционированной акции против расизма

Сотрудники жандармерии и полиции Парижа задержали 26 человек в ходе манифестации против насилия со стороны полиции и расизма, организованной в субботу на площади Республики без одобрения властей. Соответствующее заявление префектура столичной полиции разместила в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Силы правопорядка по состоянию на 19:00 провели 26 задержаний", - гласит короткое послание. Причины задержаний не приводятся.

Ранее телеканал BFMTV сообщал о задержании 12 членов правой радикальной группировки Generation Identitaire, чьи активисты растянули на крыше одного из домов на площади плакат с призывом к "справедливости для жертв расизма против белых" и хештегом "Жизни белых имеют значение". Участники манифестации против расизма выразили возмущение подобными действиями и требовали убрать плакат. Согласно одной из видеозаписей, сделанных очевидцами, неизвестный мужчина в толпе выкрикивал антисемитские оскорбления в адрес этих активистов Generation Identitaire, в связи с чем префект столичной полиции распорядился провести проверку.

Манифестация должна была перейти в марш к Парижской национальной опере, однако префектура запретила проход по бульвару Сен-Мартен. Примерно через полтора часа после формального начала акции недовольные участники мероприятия вступили в столкновение со стражами порядка. Позднее противостояние переросло в беспорядки и сотрудники жандармерии и полиции приступили к разгону демонстрантов.

Организовывавший манифестацию "Комитет Адама" выразил непонимание в связи с решением полиции запретить марш и применить спецсредства, после чего объявил о проведении митинга без шествия. Комитет назван в честь Адамы Траоре - темнокожего француза, который умер через два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах. По мнению семьи молодого человека, он умер в результате насилия со стороны жандармов. "Комитет Адама" требует добиться правды и правосудия для него и всех жертв полиции и жандармерии.