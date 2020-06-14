На акциях протеста крайне правых в Лондоне задержаны более 100 человек

Более 100 человек были задержаны на прошедших в субботу акциях протеста в британской столице, которые переросли в столкновения с полицией. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда, распространенном в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 21:00 более 100 человек были задержаны во время сегодняшних протестов за нарушение общественного порядка, в том числе с применением насилия, нападение на сотрудников полиции, хранение оружия для нападения, хранение наркотиков, нахождение в пьяном виде и беспорядки", - отмечается в заявлении.

В субботу в центре Лондона стычки с полицейскими устроили активисты крайне правых организаций и футбольных болельщиков, которые собрались под предлогом необходимости защиты от левых манифестантов статуи премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля (1874-1965) и кенотафа - символического памятника павшим солдатам. Активисты забросали полицейских бутылками и фаерами, а в некоторых случаях даже вступили с ними в стычки.

Подобные сцены, которые в прямом эфире показывал телеканал Sky News, наблюдались на улице Уайтхолл в центре города, где сосредоточено большинство правительственных зданий, на соседней Парламентской площади, на Трафальгарской площади. В некоторых случаях активисты из противоположных движений оказывались рядом, после чего вспыхивали потасовки.

По информации службы скорой помощи британской полиции, в беспорядках пострадали 15 человек, шестерым из них потребовалась госпитализация. Скотленд-Ярд сообщил о том, что шесть стражей порядка получили незначительные травмы.

Эти акции прошли в ответ на демонстрации левых активистов, требующих призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в американском Миннеаполисе (штат Миннесота). Массовые протесты и беспорядки начались в США, после чего перекинулись на другие страны, в том числе и на Великобританию. Полицейские использовали при аресте Флойда 25 мая жесткий удушающий прием, после чего афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.