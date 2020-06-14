Во Франции за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

Во Франции за сутки от коронавируса скончались 24 пациента с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", пишет минздрав страны.

Отмечается, что с начала эпидемии погибли 29 тысяч человек. Сейчас почти 11 тысяч французов находятся в больницах, в том числе 871 — в реанимации.

Всего во Франции коронавирусом заразились почти 157 тысяч, выздоровели около 73 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.