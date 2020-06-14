Ученые из Великобритании спрогнозировали будущее пандемии COVID-19

Без карантинных мер до начала мая в 11 странах Европы от коронавируса умерло бы 3,2 миллиона человек. К такому выводу пришли ученые имперского колледжа в Лондоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщают "Известия".

Исследователи утверждают, что благодаря карантину были спасены более 3 миллионов жизней. При этом ученые констатируют, что в настоящий момент мир находится лишь в самом начале эпидемии.

Российские специалисты неоднозначно оценили подсчеты британских коллег, однако согласны, что ограничительные меры крайне эффективны в борьбе с коронавирусом.

"Отношение к этой школе мысли в научном сообществе неоднозначное, но лично я считаю, что ученые из Великобритании довольно близки к истине, Возможно, их методика несколько переоценивает потенциальные риски, так как игнорирует неоднородность населения. Но в целом я думаю, что они скорее правы. Другими словами, я считаю, что, возможно, смертность была бы раза в два ниже, чем они предсказывают (например, за счет того, что даже в отсутствие централизованных мер многие люди стали бы по собственной воле соблюдать карантин), но порядок величин, думаю, правильный", - заявил доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм..

Что же касается течения пандемии, то отечественные ученые считают, что РФ находится на экваторе, а в Европе она подходит к концу. Однако исключать второй волны нельзя.

"Риск второй волны очень велик. А в наших условиях, когда карантин снимается на фоне не до конца побежденной эпидемии в Москве и роста заболеваемости в регионах, вторая волна кажется практически неизбежной",- отметил Михаил Тамм.

В декабре прошлого года власти Китая оповестили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения.

7 января эксперты заявили, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Инфекция через несколько месяцев распространилась более чем на 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

В настоящее время число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 7 553 182. Умерли 423 349 человек.