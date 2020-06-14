В Британии могут значительно ужесточить наказания за осквернение памятников

Власти Великобритании планируют значительно ужесточить наказания за осквернение военных мемориалов, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Вандалам будет грозить тюремный срок вплоть до 10 лет, если парламент королевства утвердит соответствующий законопроект.

Ранее 125 депутатов правящей Консервативной партии заявили, что поддержат введение закона об осквернении военных мемориалов, проект которого был составлен еще в 2009 году, однако до сих пор так и не получил одобрения. По сведениям издания, главы МВД и Минюста страны, а также генеральный прокурор Англии и Уэльса в настоящий момент обсуждают поправки к законопроекту, который будет вновь представлен Палате общин британского парламента 23 июня. Текст билля может быть изменен с тем, чтобы более строгие наказания полагались за осквернение не только военных, но и некоторых других памятников.

В настоящий момент законопроект предусматривает, что вандал получит штраф или тюремный срок до шести месяцев, если будет осужден без жюри присяжных. Это максимальный срок, к которому могут приговорить осужденного магистратские суды Великобритании, которые рассматривают дела об относительно мелких правонарушениях. При этом оговаривается также возможность рассмотрения дел об осквернении мемориалов уголовными королевскими судами с участием присяжных, а следовательно и вынесения более суровых приговоров - вплоть до 10 лет тюрьмы.

Сейчас в Великобритании вандал может получить три месяца тюрьмы и штраф, если нанесет частной или общественной собственности ущерб на сумму не более £5 тыс. (около 440 тыс. рублей). Тюремные сроки вплоть до 10 лет предусмотрены при нанесении более крупного ущерба. Текст нового законопроекта предполагает, что материальный ущерб может отсутствовать вовсе, так как осквернением памятника будет считаться даже плевок на него, либо другое яркое проявление неуважения.