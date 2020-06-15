Жители Чехии смогут свободно перемещаться по Евросоюзу

Жители Чехии с понедельника могут свободно перемещаться по государствам - членам Евросоюза без необходимости при возвращении в республику предоставлять властям справки об отрицательных результатах анализов на коронавирус и пребывании в двухнедельном домашнем карантине. Об этом информировало Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Необходимость предъявлять властям справки об отсутствии коронавируса сохраняется только при возвращении из Португалии, Швеции и Силезского воеводства Польши, где эпидемиологическая ситуация пока остается серьезной, и поэтому медики требуют обеспечить максимальные меры защиты от проникновения инфекции на территорию Чехии.

Граждане стран Евросоюза, кроме стран, в которых эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Чехии и Силезском воеводстве Польши, также с понедельника получили возможность беспрепятственного посещения республики. От поездок вне ЕС чехам пока рекомендуется воздержаться.

Общественные мероприятия с ограничениями

Чешское правительство также с понедельника разрешило проведение в республике общественных мероприятий с участием до 2,5 тыс. человек. Одновременно отменен запрет на организацию шведских столов в отелях, ресторанах и на других предприятиях общественного питания, а также на различного уровня приемах. На рынках разрешена продажа еды, предназначенной для немедленного потребления.

В Чехии с понедельника возобновляют работу бани с парилками. Аквапаркам разрешено открыть аттракционы, создающие искусственные волны. Снимается запрет на продажу еды и напитков в буфетах учреждений культуры, таких как театры и кинотеатры.

Кроме того, в республике с понедельника отменена обязанность носить защитные маски при общении со знакомыми на улице без соблюдения социальной дистанции в два метра друг от друга. Медицинские маски пока придется надевать в общественном транспорте и крытых общественных помещениях, а также во время массовых мероприятий под открытым небом, если дистанция между участниками составляет менее 1,5 м.

Ситуация с коронавирусом

С 1 марта, когда чешские власти информировали о появлении коронавируса на национальной территории, число заразившихся в республике достигло 9 999, выздоровели 7 219 человек, зафиксировано 329 летальных исходов от заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией.