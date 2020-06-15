В Испании 70% жителей переходят на последний этап ослабления ограничений

Европа 15 июня 2020 03:47 (UTC+04:00)
В Испании 70% жителей переходят на последний этап ослабления ограничений

Около 70% населения Испании ждет с понедельника последний этап ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

План правительства включает в себя несколько этапов - от нулевого до третьего. На последнюю фазу пока еще не перешли ни автономное сообщество Мадрид, ни Барселона. На данном этапе смягчения ограничений вводятся дополнительные послабления для кафе, баров, отелей. Кроме того, можно собираться группами до 20 человек, разрешено возобновить деятельность казино, могут открыться дискотеки, однако без зон для танцев. При этом предприятиям все еще рекомендуется по мере возможности разрешить своим сотрудникам работать в удаленном режиме.

Лишь в одном регионе Испании - в автономном сообществе Галисия на северо-западе страны - с понедельника завершается действие режима повышенной готовности, введенного на территории всего королевства для сдерживания коронавируса. Мадрид и Барселона все еще находятся на предпоследнем этапе смягчения ограничительных мер.

На этой фазе разрешаются встречи с близкими - 15 человек максимум. Кафе и рестораны могут обслуживать клиентов внутри заведений, а не только на террасах. Тем не менее одновременно может быть занято не более 40% от обычного числа столиков. На данной фазе разрешено возобновить деятельность торговым центрам, театрам, кинотеатрам, спортзалам с ограничением на одновременное посещение лиц.

Режим повышенной готовности в Испании был введен в середине марта. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершится 21 июня. Ожидается, что с этого момента испанцы смогут свободно передвигаться по стране. Кроме того, правительство решило открыть границы с другими странами Шенгенской зоны с 21 июня. Исключение сделано для Португалии, с которой Испания откроет границы лишь 1 июля. Кроме того, с 15 июня при соблюдении ряда условий туристов могут принимать Балеарские острова.

Власти уже объявили, что даже после завершения действия режима повышенной готовности жителям страны придется и дальше носить защитные маски в общественных местах, если нет возможности соблюдать дистанцию в полтора метра. За нарушение этой нормы грозят штрафы до 100 евро.

Ситуация в Испании

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлено около 244 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли.

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