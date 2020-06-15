В Швейцарии пассажир оставил в поезде мешок с золотом
В Швейцарии ищут пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом, пишет Daily Mail, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Как сообщает газета, неизвестный оставил в поезде сумку с таким содержимым еще в октябре прошлого года. Это произошло на участке железной дороги, который соединяет кантоны Санкт-Галлен и Люцерн, уточняет издание.
Отмечается, что стоимость драгоценного металла оценивается в £152 тыс. фунтов.
Объявление о поиске владельца золота было распространено после того, как его не смогли разыскать во время внутреннего расследования.
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