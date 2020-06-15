В Швейцарии пассажир оставил в поезде мешок с золотом

В Швейцарии ищут пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом, пишет Daily Mail, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Как сообщает газета, неизвестный оставил в поезде сумку с таким содержимым еще в октябре прошлого года. Это произошло на участке железной дороги, который соединяет кантоны Санкт-Галлен и Люцерн, уточняет издание.

Отмечается, что стоимость драгоценного металла оценивается в £152 тыс. фунтов.

Объявление о поиске владельца золота было распространено после того, как его не смогли разыскать во время внутреннего расследования.