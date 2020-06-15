В Бельгии потребовали уволить главу Минздрава за ликвидацию стратегического запаса масок

Европа 15 июня 2020 20:23 (UTC+04:00)
В Бельгии потребовали уволить главу Минздрава за ликвидацию стратегического запаса масок

Партия труда Бельгии (ПТБ) потребовала немедленно отправить в отставку министра социальных дел и здравоохранения королевства Магги Де Блок, за решение не выделять €100 млн на возобновление стратегического запаса медицинских масок в конце 2019 года, за три месяца до начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в понедельник заявлении официального представителя ПТБ Рауля Хедебу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По словам министра, выделение необходимых [для восполнения стратегического запаса масок] инвестиций €100 млн даже не обсуждалось. Это безответственное решение, за которое мы заплатили высокую цену. Мы считаем, что министр здравоохранения, который ставит вопросы экономии выше необходимости защиты здоровья населения, не может занимать этот пост", - заявил он.

ПТБ также потребовала создания парламентской комиссии, которая должна заняться изучением всех решений правительства до и во время пандемии коронавируса. Согласно расследованиям СМИ, срок годности масок в стратегическом запасе Бельгии истек в конце 2019 года, после чего они были уничтожены, а приобретение новых было признано экономически нецелесообразным. Однако детали этой истории до сих пор официально не опубликованы.

После парламентских выборов в Бельгии в мае 2019 года политические партии королевства так и не смогли сформировать правящую коалицию для создания полноценного правительства. В результате уже более года страной управляет техническое правительство меньшинства, работающее в режиме "текущих дел", когда его полномочия существенно ограничены. В начале марта парламент страны проголосовал за предоставление правительству Софи Вильмес экстренных полномочий для борьбы с пандемией, однако их срок истек, и на фоне относительно благоприятной эпидемиологической ситуации депутаты не стали их продлевать.

В этой связи в стране вновь резко обострились политические процессы, в том числе посыпались со стороны оппозиции в адрес членов кабинета в "преступных ошибках" на начальной стадии пандемии.

Та же Магги Де Блок еще в первый числах марта называла тогда еще эпидемию коронавируса "обычным гриппом", призывая не беспокоиться чрезмерно, а уже 14 марта в стране был введен один из самых жестких карантинных режимов в Европе на фоне стремительно растущего числа летальных исходов.

Всего от коронавируса в Бельгии умерли 9,6 тыс. человек, в настоящий момент темпы распространения болезни значительно сократились, а публикация статистики прекращена.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,9 млн человек, более 430 тыс. умерли.

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