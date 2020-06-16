ЕС изучает обвинения японской компании в адрес Apple

Антимонопольные органы Евросоюза начали рассмотрение жалобы японской компании в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это расследование, по ее данным, связано с обвинением японской интернет-компании Rakuten в том, что Apple через магазин приложений App Store взимает 30%-ную комиссию за продажу ее электронных книг, продвигая одновременно свой собственный продукт Apple Books.

Согласно информации дочерней компании Rakuten Kobo, она теряет доход, вынуждая клиентов заходить на собственный веб-сайт для того, чтобы покупать электронные книги без комиссии Apple.

Эта жалоба схожа, как напоминает газета, с обращением в Еврокомиссию в марте прошлого года интернет-сервиса потокового аудио Spotify, который обвинил Apple в использовании App Store для продвижения своего музыкального сервиса в ущерб конкурентам.

Решение по делу Spotify пока не вынесено.