Франция отмечает 80-летие воззвания де Голля

Франция отмечает годовщину события, оказавшего влияние на всю ее современную историю. 80 лет назад, 18 июня 1940 года в радиообращении из Лондона генерал Шарль де Голль призвал соотечественников дать отпор нацистской Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надо спасти Францию", - эти строки из письма родным в военные дни стали путеводной нитью всей его дальнейшей жизни. Свои генеральские звезды полковник де Голль заслужил за действия его танковой дивизии в боях с нацистами весной 1940 года.

"Пламя французского сопротивления"

17 июня, спустя три дня после вступления нацистов в Париж, он отправился в Лондон, чтобы призвать французов вступить в движение Сопротивления. Именно тогда он произнес ставшие историческими слова: "Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно погаснуть, и оно не погаснет".

Тем самым генерал бросил вызов вождям коллаборационистского режима Виши, решившим сотрудничать с врагом. Он пошел на такой шаг несмотря на ожидавшие его репрессии. "Де Голль не производил впечатление человека, который волновался, он казался необычайно собранным и сосредоточенным в этот момент", - вспоминала этот день встретившая де Голля в радиостудии Би-би-си стажер Элизабет Бейкер.

Вопрос о выступлении де Голля, уже подавшего в отставку с поста вице-министра обороны Франции, не был окончательно урегулирован до самого последнего момента. Пока речь готовилась, в британском кабмине склонялись к выводу, что непокорный военачальник не должен произносить на волнах Би-би-си речь против правительства французского маршала Петена, решившего принять немецкие условия перемирия.

Премьер-министр Уинстон Черчилль не участвовал в заседании кабинета, поскольку готовился к выступлению в Палате общин. Как считает французский историк Жан де Кар, колебания его правительства объяснялись несколькими причинами. Бригадный генерал не был знаком лондонскому истеблишменту и оставался в его глазах лишь военным, расходившимся во взглядах со своим командованием. В Лондоне не хотели дезавуировать правительство Петена, не узнав прежде условий мира между Парижем и Берлином.

Главную роль в закулисных маневрах против радиообращения играли оппоненты премьера в британском руководстве Чемберлен и Галифакс. За час до выступления генералу, однако, удалось убедить секретаря Черчилля разбудить отдыхавшего после трапезы патрона, и тот одобрил появление де Голля в радиостудии.

Свободная Франция

Текст речи генерал продиктовал сотруднице французской экономической миссии Элизабет де Мюрьель. Как подчеркнул де Голль, "война не ограничивается французской территорией или битвой за Францию". "Это мировая война, - сказал он. - В ней решается судьба мира".

Трудно сказать, сколько людей слушали тогда это обращение. Но по завершении эфира весть о нем передавалась из уст в уста. Речь опубликовала в своем марсельском издании газета Le Petit Proven al.

В считанные часы к временному лондонскому офису де Голля пришли первые добровольцы. Так начиналось движение "Свободная Франция".

За неповиновение режим Виши заочно приговорил де Голля к смертной казни. Генерал встал во главе французских сил Сопротивления. В 1941 году в качестве главы Национального комитета Свободной Франции его первым признала Москва.

По инициативе де Голля летчики французского авиаполка "Нормандия-Неман" сражались на Восточном фронте с советскими авиаторами против общего врага. В августе 1944 года уже в качестве главы нового правительства он вернулся в освобожденный Париж.

Принцип де Голля

В послевоенную эпоху генерал будет уходить и снова возвращаться в политику, но не станет поступаться своими принципами.

"Он дорожил связями с Россией, - вспоминал в беседе с корреспондентом ТАСС племянник исторического лидера Бернар де Голль. - Наши страны были союзниками в двух мировых войнах, и основатель движения "Свободная Франция" никогда не забывал об этом".

Возглавляя Францию в качестве президента в 1959-1969 годах, Шарль де Голль стремился не допустить конфронтации блоков.

"Генерал де Голль воплотил отказ от поражения и новый подъем Франции, он неустанно восстанавливал место Франции и Европы на международной арене, - рассказывал в интервью ТАСС один из преемников генерала в Елисейском дворце Жак Ширак. - В его концепции мира Россия занимала центральное место. Мы вспоминаем о его знаменитой формуле: "Европа от Атлантики до Урала". Будучи знатоком культуры и истории, он трепетно относился к нашей старинной дружбе и нашим историческим связям".

В разгар холодной войны уже в качестве президента страны де Голль совершил в июне 1966 года 12-дневный государственный визит в СССР.

Президент, чье правление ознаменовалось также выдворением штаб-квартиры НАТО из Франции, ушел в отставку в апреле 1969 года. Остаток дней он провел в загородном доме в Коломбе-ле-Дез-Эглиз. В день смерти генерала 9 ноября 1970 года его сын Филипп сообщил республике последнюю волю отца: никаких посмертных почестей и наград, на надгробном камне - только даты и имя: Шарль де Голль.