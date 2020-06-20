Прокуратура Швейцарии проводит расследование о коррупции в отношении Glencore

Прокуратура Швейцарии начала уголовное расследование в отношении британо-швейцарского горнодобывающего концерна Glencore в связи с предполагаемыми случаями коррупции в Демократической Республике Конго (ДРК), где компания ведет добычу меди и кобальта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Financial Times со ссылкой на федерального прокурора и заявление сырьевого трейдера.

По данным издания, начатое разбирательство связано с подкупом иностранных должностных лиц и является следствием широкомасштабного расследования, инициированного правоохранительными органами в прошлом месяце в отношении базирующихся в Швейцарии трейдеров. Газета указывает, что временные рамки расследования не установлены. При этом, как заявили источники издания в прокуратуре, на все стороны процесса пока распространяется презумпция невиновности.

Прокуратура проинформировала Glencore о начале рассмотрения уголовного дела по факту "непринятия организационных мер по предотвращению предполагаемой коррупции" в ДР Конго, пишет Financial Times. Компания при этом уведомила правоохранительные органы о намерении сотрудничать со следствием.

Британо-швейцарский трейдинговый холдинг Glencore был основан в 1974 году. Он входит в число крупнейших мировых компаний, торгующих металлами, полезными ископаемыми, энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией. Его штаб-квартира находится в швейцарском Баре (кантон Цуг). Капитализация Glencore составляет около $30 млрд.