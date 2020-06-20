В Германии выявили более 600 новых случаев коронавируса за сутки

В Германии за сутки медики зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом, скончались еще 11 пациентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает институт Роберта Коха.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в ФРГ достигло 189 135.

С начала пандемии в стране умерли 8 883 человека с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 174,7 тысячи пациентов.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.