В Париже сотни манифестантов участвуют в акции против расизма и полицейского насилия

Европа 20 июня 2020 18:51 (UTC+04:00)
В Париже сотни манифестантов участвуют в акции против расизма и полицейского насилия

Сотни манифестантов принимают участие в демонстрации против расизма и насилия со стороны полиции, которая проходит в субботу в Париже. Об этом сообщили в префектуре столичной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники акции протеста собрались днем на площади Республики, после чего манифестанты колонной двинулись по улицам города. Первые ряды протестующих несут растяжку, на которой написано: "Позвольте нам дышать". Другие в руках держат плакаты со словами "Справедливость для Ибо", напоминающие о смерти Ибраима Ба в ходе полицейской операции в Вилье-ле-Бель: в конце 2019 года 22-летний темнокожий мужчина погиб, врезавшись на мотоцикле в полицейскую машину. Никаких инцидентов в ходе демонстрации пока не зафиксировано. Как ожидается, манифестация закончится вечером на площади Шатле.

Параллельно с данной демонстрацией в Париже в этот день проходит еще одна манифестация - с призывом легализовать во Франции мигрантов, не имеющих документов, и закрыть центры для административного задержания. Как сообщили в префектуре полиции, демонстранты в настоящий момент идут колонной от площади Нации в сторону площади Сталинград. Разрешенная префектурой акция в интернете получила название "Марш солидарности с мигрантами". Она приурочена к Всемирному дню беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня.

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