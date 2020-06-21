Парламентские, краевые и муниципальные выборы пройдут в Сербии

Выборы в парламент, краевые и муниципальные представительные органы власти состоятся в воскресенье в Сербии. Как сообщила пресс-служба Республиканской избирательной комиссии (РИК), за симпатии граждан поборются 21 партия и политическое объединение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На последнем перед выборами заседании РИК председатель республиканской комиссии Владимир Димитриевич сообщил, что комиссия утвердила окончательное число избирателей в Сербии. "Конечное число избирателей на всех единицах локального самоуправления и на всех избирательных пунктах по состоянию на 18 июня составило 6 млн 584 тыс. 376 избирателей", - сообщил глава РИК.

Помимо территории Центральной Сербии выборы пройдут также на территории автономного сербского края Косово и Метохия.