В Штутгарте 19 полицейских пострадали в ходе беспорядков

Несколько сотен человек устроили минувшей ночью беспорядки в самом центре Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг), разбивали витрины магазинов и нападали на полицейских. Пострадали 19 полицейских, сообщил в воскресенье на пресс-конференции заместитель начальника полиции города Томас Бергер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Примерно в 23:30 патруль хотел остановить для проверки 17-летнего немца по подозрению в совершении преступления, связанного с продажей наркотиков. Молодежь, собравшаяся в центре Штутгарта, солидаризировалась с предполагаемым правонарушителем и выступила против полицейских. В них полетели камни и бутылки, вооруженные палками группы молодых людей разбивали витрины и окна, стекла припаркованных автомобилей, в том числе полицейских, грабили магазины.

Всего, по оценке полиции, в беспорядках участвовали около 500 человек. Ситуация в какой-то момент полностью вышла из-под контроля. Правоохранительные органы запросили подкрепление; на место прибыли около 280 полицейских, в том числе около сотни из других городов Баден-Вюртемберга. В небе барражировал вертолет. Лишь в утренние часы удалось утихомирить толпу. 24 человека были задержаны.

Власти исключают политические мотивы действий злоумышленников. "На настоящий момент мы можем исключить левоэкстремистские и вообще политические мотивы этих преступлений", - заявил глава полиции города Франц Лутц. Он указал на "беспрецедентные масштабы открытого насилия в отношении сотрудников и нанесения ущерба имуществу вплоть до грабежей". Ущерб был нанесен порядка 40 магазинам. В беспорядках участвовали и иностранцы, причем не только из числа беженцев, сообщил со своей стороны, Бергер. "Это был пестрый микс со всего мира", - констатировал он.

Ведется расследование. Полиция устанавливает личности зачинщиков беспорядков.