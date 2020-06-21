Экзитпол: правящая Сербская прогрессивная партия побеждает на парламентских выборах

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, побеждает на парламентских выборах в стране с результатом 56,7%.

Такие данные опубликовал в воскресенье Центр наблюдения за выборами (CPI), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно предварительным данным центра, явка на выборах составила 50,44%. Сербская прогрессивная партия набирает 56,7%, на втором месте идет Социалистическая партия Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича с результатом 11,1%. На третьем месте идет бывший спортсмен Александар Шапич со своей партией "Победа для Сербии" - 7,8%.