Экзитпол: правящая Сербская прогрессивная партия побеждает на парламентских выборах
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич, побеждает на парламентских выборах в стране с результатом 56,7%.
Такие данные опубликовал в воскресенье Центр наблюдения за выборами (CPI), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно предварительным данным центра, явка на выборах составила 50,44%. Сербская прогрессивная партия набирает 56,7%, на втором месте идет Социалистическая партия Сербии министра иностранных дел Ивицы Дачича с результатом 11,1%. На третьем месте идет бывший спортсмен Александар Шапич со своей партией "Победа для Сербии" - 7,8%.
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