Около 90 человек заразились коронавирусом после вечеринки в Португалии

По меньшей мере 90 человек заразились новым коронавирусом после вечеринки в Португалии, куда пришло больше запланированных семи и разрешенных 20 гостей. Об этом сообщила в понедельник газета ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, праздник состоялся 7 июня в спортивном клубе города Лагуш на юге республики. Помещение было арендовано для семейного торжества на семь человек. Несмотря на это, вечеринку посетили более 100 гостей, а руководство клуба вызвало полицию. При этом не все, у кого было выявлено заболевание, посещали праздник.

В этой связи министр здравоохранения страны Марта Темидо напомнила, что в Португалии все еще запрещены встречи группами, превышающими 20 человек.

С начала распространения инфекции в республике было выявлено более 39 тыс. заболевших, 1 530 пациентов умерли. До 2 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения. Власти начали смягчать введенные ограничения 4 мая.