В ЕС указали, что Брюссель и Пекин должны достичь баланса в торговых отношениях

Евросоюз и Китай должны "уравновесить торговые отношения". Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам онлайн-саммита ЕС - КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕС решительно подчеркнул необходимость продвижения переговоров по амбициозному всеобъемлющему инвестиционному соглашению между ЕС и Китаем, которое устранит существующие асимметрии в доступе на рынки и обеспечит равные условия игры. В этом вопросе необходим срочный прогресс", - отмечается в тексте.

На итоговой пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель охарактеризовал торговые отношения с Китаем как динамичные. "У нас существуют динамичные торговые отношения с Китаем. В среднем наши торговые обмены составляют €1 млрд в день, это огромная сумма. И ЕС является первым торговым партнером Китая", - отметил он.

По словам Мишеля, на саммите Брюссель послал четкий сигнал Пекину, что необходимо как можно быстрее решить ряд проблем в торговых отношениях для создания баланса. "Мы ясно заявили, что должны урегулировать некоторые конкретные проблемы, в частности, доступ к рынкам, вопросы государственных субсидий, регламентации, государственных рынков, принудительной передачи технологий, условий справедливой конкуренции и реформирования Всемирной торговой организации", - отметил он.

В итоговом заявлении также говорится, что "ЕС с нетерпением ожидает подписания соглашения между ЕС и Китаем о географических местоположениях в ближайшие недели и вступления его в силу в ближайшем будущем". "Саммит дал возможность обсудить важность цифрового сектора для экономики и общества во всем мире. ЕС подчеркнул, что развитие новых цифровых технологий должно идти рука об руку с уважением основных прав человека и защитой данных. ЕС также поднял нерешенные вопросы по кибербезопасности, дезинформации", - подчеркивается в документе.