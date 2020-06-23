Восемь человек погибли при наводнениях в Чехии

По меньшей мере восемь человек погибли за последние дни в результате наводнений в Чехии. Об этом сообщило во вторник Чешское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наводнения, вызванные продолжительными ливнями, стали бедствием в Моравии - восточном регионе республики. Первыми жертвами стихии в субботу стали два жителя села Петровице. Его затопила вышедшая из берегов обычно спокойная река Особлога - левосторонний приток Одера. В воскресенье в реке Моравка близ города Фридек-Мистек утонула восьмилетняя школьница.

Во вторник в чешских больницах умерли два спортсмена-любителя, жизни который спасти не удалось после того, как спасатели вызволили их из воды после того, как речное течение опрокинуло их лодки. Они стали последними жертвами наводнений, материальный ущерб от которых в восточных районах страны может составить десятки миллионов евро.