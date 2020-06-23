Джонсон объявил, что третий этап ослабления карантина в Великобритании начнется 4 июля

С 4 июля в Великобритании начнется третий и наиболее масштабный этап ослабления карантина, введенного 23 марта в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом объявил во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу объявить о том, что мы откроем рестораны и пабы. Будет рекомендовано свести к минимуму контакты между посетителями и сотрудниками и ограничиваться обслуживанием клиентов за столиками [не у стойки]. Мы также будем просить у бизнеса помогать Национальной службе здравоохранения в выявлении потенциально инфицированных людей, собирая контактные данные посетителей для предупреждения локальных вспышек заболевания, как это делается в других странах", - сказал Джонсон.

Власти также разрешат возобновить работу гостиницам, библиотекам, храмам, кинотеатрам и музеям при соблюдении ряда ограничений. Останутся пока закрыты ночные клубы, спортзалы и бассейны, маникюрные, массажные и тату-салоны, танцевальные студии, катки и выставочные центры.

Джонсон подчеркнул, что правительство считает маловероятной повторную вспышку заболевания, с которой не справилась бы британская система здравоохранения. Дистанция, которую власти страны сейчас рекомендует соблюдать между людьми, будет сокращена с 2 м до "1 м и больше". В закрытых помещениях и на открытом воздухе будет разрешено встречаться двум группам людей, не проживающих под одной крышей.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки, людям разрешили встречаться компаниями не больше шести человек, но исключительно на улице. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, зоопарки и кинотеатры для автомобилистов. Возобновилось проведение спортивных мероприятий при пустых трибунах.

По последним данным Минздрава Великобритании, число выявленных в стране случаев заражения новым коронавирусом превысило 305 тыс., более 42,6 тыс. человек умерли.