Финляндия в июле может открыть границу для 12 стран Европы

Финляндия может в середине июля разрешить поездки в 12 стран Европы, граница для которых была закрыта в марте в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции министр внутренних дел Мария Охисало, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, это государства, в которых "ситуация с новыми случаями инфицирования практически такая же, как в тех странах, с которыми Финляндия уже открыла границу в июне". Согласно текущей ситуации, по ее словам, контроль на границах можно снять для 12 европейских стран, в том числе Греции, Германии, Италии, Австрии, Хорватии, Кипра и ряда других.

"Государственный совет примет решение по этому поводу на заседании 10 июля", - сказала Охисало.

Число инфицированных коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки лишь на 11, составив во вторник 7 155. С начала пандемии в стране зафиксировано 327 летальных исходов. Замедление темпов распространения коронавируса в стране продолжается, за прошедшую неделю прирост новых случаев стабильно составлял менее 20 в сутки.