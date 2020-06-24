Социальный саммит ЕС одобрил курс на восстановление экономики

Участники Трехстороннего социального саммита Европейского союза заявили, что успех восстановления экономики ЕС возможен только при взаимодействии социальных партнеров: политического руководства, работников и работодателей, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

На саммите, состоявшемся во вторник, высшие чиновники Евросоюза обсуждали с лидерами профсоюзных объединений и ассоциаций промышленников и предпринимателей чрезвычайную экономическую ситуацию и планы послекризисного восстановления.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот кризис беспрецедентным, что предполагает и беспрецедентный ответ него: план восстановления NextGenerationEU ("следующее поколение ЕС"), программа субсидирования зарплат SURE и обновленный долгосрочный союзный бюджет.

Генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) Лука Визентини заявил о поддержке профсоюзами плана восстановления ЕС ради сохранения рабочих мест и бизнеса, отметив, что 60 миллионов работников уже временно или навсегда уволены, а миллионы предприятий, особенно малых и средних, находятся под угрозой банкротства.

Генеральный директор ассоциации промышленников и предпринимателей BusinessEurope Маркус Бейрер от имени объединений работодателей поторопил ЕС и его государства-члены постепенно открывать их экономику, чтобы дать скоординированный экономический ответ на последствия кризиса, поддержать инвестиции потребительский спрос и занятость.