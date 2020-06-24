Безработица в Финляндии в мае составила 10,6%

Европа 24 июня 2020 09:29 (UTC+04:00)
Безработица в Финляндии в мае составила 10,6%

Уровень безработицы в Финляндии в мае увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,6%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает в среду статистическое ведомство страны.

"Уровень безработицы составил 10,6%, или на 1,8 процентного пункта выше, чем в предыдущем году", — говорится в сообщении.

Как уточняет министерство экономики и занятости, в конце мая в Бюро занятости было зарегистрировано 432,7 тысячи безработных, что на 206,2 тысячи человек больше, чем в 2019 году.

Число новых вакансий, о которых сообщили в Бюро занятости в мае, составило 45,1 тысячи, что на 20,9 тысячи меньше, чем в мае годом ранее.

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